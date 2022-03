Snooker

Turkish Masters: Judd Trump gegen Matthew Selt mit kuriosem Fluke auf Titelkurs in Antalya

Judd Trump spielt beim Turkish Masters in Antalya im Endspiel gegen seinen Landsmann einen irren Fluke. Der 32 Jahre alte Engländer trifft eine lange Rote nicht ideal, doch die Kugel prallt von der Bande ab und fällt in eine der Mitteltaschen. Trump gewinnt den achten Frame und geht 5:3 in Führung.

00:00:26, vor einer Stunde