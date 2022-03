Snooker

Turkish Masters - Judd Trump spielt Fluke zum Auftakt gegen Michael Georgiou: "Riesenglück!"

Zum Auftakt in das Turkish Masters spielt Judd Trump gegen Michael Georgiou im vierten Frame einen Fluke. Eine Rote verirrt sich in die linke Mitteltasche. Der 32 Jahre alte Brite gewinnt auch den vierten Frame und sichert sich nur wenige Tage nach seiner Finalniederlage bei den Welsh Open einen ungefährdeten Auftaktsieg in Antalya - nicht nur wegen des Flukes.

00:00:24, vor einer Stunde