Snooker

Turkish Masters: Judd Trump spielt Century von 110 Punkten gegen Michael Georgiou zum Auftakt

Judd Trump zaubert nur wenige Tage nach seiner Finalniederlage zum Auftakt des Turkish Masters in Antalya. Gegen Michael Georgiou spielt der 32-Jährige schon im zweiten Frame ein Century von 110 Punkten. Es ist das 839. Century in der Karriere von Trump. Der Brite dominiert das Duell und zieht am Ende mit einem 5:0-Erfolg in die nächste Runde ein.

00:01:08, vor einer Stunde