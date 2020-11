Stuart Bingham schaffte das Maximum im sechsten Frame zur zwischenzeitlichen 5:1-Führung. Die perfekte Serie geriet dabei nie in Gefahr. Allerdings verlor Bingham prompt den nächsten Frame gegen Zak Surety. Im achten Frame spielte Bingham dann aber eine weitere Total Clearance von 140 Punkten und erreichte so die zweite Runde in Milton Keynes.