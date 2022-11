Auch im Decider stieg Murphy sofort wieder mit einem spektakulären langen roten Ball ein. Allerdings hatte er nach 44 Punkten kein Glück mit seinem Splitversuch. Doch Trump fand nicht mehr ins Match zurück. Murphy legte noch eine 53 zum Sieg drauf. Dabei gestand er selber nach dem Sieg im Eurosport-Studio: "Ich war bereit für meine Verlierer-Rede."

Begonnen hatte das Duell rasant. Die 100 von Murphy konterte Trump mit einer 89. Auf Schwarz holte sich Murphy die Führung zurück, doch erneut glich Trump umgehend aus. Nach der Pause wurde das Spiel zähflüssiger, aber mit Geduld und guten Safeties erarbeitete sich Trump den vermeintlich vorentscheidenden Vorsprung. Doch dann startete Murphy durch.

Im Viertelfinale trifft Murphy auf Jack Lisowski, der bei seinem 6:2 über den Selby-Bezwinger Hossein Vafaei überzeugte. Lisowski lochte die langen Bälle überragend, spielte aber auch kluge Safeties und bewies Geduld. Mit einem Top-Break von 95 Punkten ging er mit 3:0 in Führung. Vafaei hatte bis dahin nur fünf Bälle gelocht. Doch dann zeigte der Iraner mit einer 111, wie gefährlich er ist. Als Lisowski später mit einer 101 aber das 5:2 schaffte war die Vorentscheidung gefallen.

Ding Junhui knüpfte bei seinem 6:1 über Jamie Clarke an alte Glanzzeiten an. Ein Century und fünf weitere Breaks von mehr als 50 Punkten spielte der chinesische Superstar. Im Viertelfinale trifft er nun auf Ronnie O’Sullivan.

Stuart Bingham schaffte gegen Joe Perry zwei Centuries, aber das reichte nicht. Joe Perry schlug ihn mit 6:3. Zu oft fehlte bei Bingham die Sicherheit, zu viele Chancen vergab er. Perry dagegen war ein Muster an Konstanz. Fünf Breaks on mehr als 60 Punkten lieferte der "Gentleman" am Abend ab.

