Nach der Pause knüpfte Lisowski, der gegen Selby auch bei den Safe-Duellen mehr als mithalten konnte, daran an. Breaks von 110 und 72 Punkten brachten ihn bis auf einen Frame an den Sieg heran. Doch wie so oft gab sich Selby nicht kampflos geschlagen. Mit einer 143, dem neuen höchsten Break beim World Grand Prix, leitete er seine Aufholjagd ein.