"Ich habe mein bestes Snooker gespielt, und du hast dagegengehalten", lobte Judd Trump seinen Freund Jack Lisowski nach dem Match. Und auch der Unterlegene konnte schon Stolz empfinden: "Ich habe dem besten Spieler der Welt in Bestform alles abverlangt. Mein Spiel entwickelt sich in die richtige Richtung."

Am Nachmittag begannen beide Spieler etwas nervös. Trump legte jene Aufregung erst im vierten Frame ab, als er mit einer brillanten Total Clearance von 122 Punkten das 3:1 holte. Lisowski zeigte im siebten Frame mit einer 77, was in ihm steckt. Im achten Frame nutzte er die Chance zu einer Ergebnisverbesserung jedoch nicht.