Der FIM Speedway GP startet am Samstag, den 30. April, im kroatischen Gorican in die neue Saison.

discovery+ (ausgewählte Märkte*) und Eurosport bringen die Fans näher an die Action als je zuvor.

Die Berichterstattung von den ersten Rennen der Saison 2022 aus dem Milenium Speedway-Stadion beginnt um 18:30 Uhr und umfasst Experten-Analysen durch Speedway-Legenden wie den sechsmaligen Speedway-Weltmeister Tony Rickardsson.

Bei allen Events, die exklusiv von Warner Bros. Discovery Sports produziert werden, kommen die Fans in den Genuss innovativer Technologien, mit denen der Speedway-Sport neue Maßstäbe setzt.

Speedway-Fans begeistern wie nie zuvor

So können sich die Fans auf atemberaubende Perspektiven durch Kran-Kameras - an ausgewählten Stationen kommen auch Spider-Cams zum Einsatz - sowie spektakuläre Superzeitlupen freuen.

Die Zuschauer auf den Plattformen von Warner Bros. Discovery Sports haben die Möglichkeit, die Live-Action durch ein erweitertes digitales Angebot mit innovativen Funktionen zu erweitern, um so noch tiefer in den Sport einsteigen zu können.

Live-Daten wie Herzfrequenz und Reaktionszeit der Fahrer helfen dabei, die Herausforderungen für die Fahrer auf der Rennstrecke zu verstehen. Darüber hinaus werden im Laufe der Saison weitere Innovationen eingeführt, darunter Kameras in jeder Box und in der Boxengasse.

So erleben die Fans den Motorsport auf den digitalen Plattformen von Warner Bros. Discovery Sports in seiner ganzen Vielfalt.

Speedway GP kehrt nach Deutschland zurück

Zusätzliche redaktionelle Inhalte auf den digitalen Plattformen von Eurosport erzählen die Geschichten hinter den Athleten, während großartige Erklärvideos neue Fans ansprechen und in den Sport einführen.

Erstmals seit 2019 wird der Speedway Grand Prix auch wieder in Deutschland Station machen. Die Bergring-Arena in Teterow ist am 4. Juni 2022 Austragungsort des vierten Renntages der Saison.

"Speedway hat in Deutschland eine fantastische Fangemeinde. Wir freuen uns, die Speedway-GP-Serie diesen Sommer wieder in die Bergring-Arena zu bringen", sagt François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events: "Es ist eine Strecke, auf der die Speedway-GP-Fahrer nicht regelmäßig zu Gast sind, und es ist immer sehr schwer, einen Sieger vorherzusagen. Ich denke, die Zuschauer in Deutschland können am 4. Juni einen hart umkämpften Rennabend live aus Teterow erwarten."

Warner Bros. Discovery Sports überträgt die Rennen aus Teterow am 4. Juni ab 20:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 sowie im kostenlosen Livestream bei Eurosport mit Joyn.

Scott Young, Senior Vice President, Content and Production, Warner Bros. Discovery Sports: “Wir wissen, dass Speedway ein enormes Wachstumspotenzial hat. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Team bei Discovery Sports Events werden wir die Live-Berichterstattung von jedem Rennen der neuen Saison des Speedway-GP über die gesamte Bandbreite unserer TV-Sender und digitalen Plattformen einem möglichst großen Publikum zugänglich machen. Innovationen vor Ort und auf dem Bildschirm, gepaart mit zusätzlichen Inhalten und Geschichten rund um die Fahrer auf unseren digitalen Plattformen, einschließlich discovery+ - dem neuen Streaming-Home of Speedway -, werden ein erstklassiges Zuschauererlebnis schaffen und das Interesse an einer der dynamischsten und spannendsten Motorsportarten steigern."

Warner Bros. Discovery Sports: Home of Speedway

Im Oktober 2021 stellten die Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) und Discovery Sports Events ihre Vision für die Zukunft des Speedway-Sports in den nächsten zehn Jahren vor.

Ziel ist es, den Sport weiter zu entwickeln und neue Zielgruppen zu erreichen. Ab der Saison 2022 umfasst das unvergleichliche Motorradsportangebot von Warner Bros. Discovery Sports nun jedes Rennen der FIM Speedway GP-Saison sowie alle Veranstaltungen im FIM Speedway-Kalender, einschließlich der SGP-Qualifikation, der SGP2, der SGP3 und des FIM Speedway of Nations.

Hinweis: Eine einstündige Highlight-Show wird jeweils dienstags nach jedem Event bei Eurosport 1 ausgestrahlt.

Weitere Informationen zur Speedway-GP-Saison 2022 finden Sie auf https://www.fimspeedway.com/

