Sportklettern

Olympia - Speedklettern: Weltmeisterin Aleksandra Miroslaw prescht in 6.97 Sekunden die Wand hoch

Die Weltmeisterin im Speedklettern Aleksandra Miroslaw zeigt bereits in der Qualifikation bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre Topform. In 7,01 und 6,97 Sekunden klettert sie die Wand nach oben und verpasst den Weltrekord nur um fünf Hundertstel.

00:02:47, vor einer Stunde