Es sei eine "schwierige Entscheidung" gewesen, "weil ich gute Erinnerungen an Kanada habe".

Hauptziel von Zverev bleiben die US Open in New York.

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August.

Im Vorjahr unterlag Zverev im Endspiel knapp dem Österreicher Dominic Thiem und verpasste seinen ersten Grand-Slam-Titel.

