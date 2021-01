Man müsse sich auch außerhalb des Platzes verstehen, denn man müsse auch in schweren Momenten mit dem Trainer reden können, so Zverev, der mit Ferrer genau das gefunden hatte: "Er ist die Person, der ich am meisten vertraut habe, von allen meinen Trainer. Wir haben von der Mentalität und der Arbeitsstärke unglaublich zusammengepasst."

Dies sei der Grund, warum das Team Zverev in dieser kurzen Zeit so erfolgreich war. Unter Ferrer konnte Zverev bei den US Open 2020 sein erstes Grand-Slam-Finale erreichen. Ob es in der Zukunft nochmal eine Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Spieler und der deutschen Nummer eins gibt, ließ Zverev offen: "Wir haben für die Zukunft eigentlich alles offengelassen. Mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt mit der Coronazeit ist es nicht möglich."