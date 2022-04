Alexander Zverev hat mit seinem beherzten Auftreten bei den Olympischen Spielen in Peking viele Sympathien gewonnen und das Turnier mit der Goldmedaille triumphal abgeschlossen.

Ein Meilenstein für den Hamburger, aber hat sich dadurch auch das Image verbessert? "Naja, durch die Goldmedaille kam natürlich Erfolg", erklärte Zverev im Exklusiv-Interview mit dem "tennis Magazin"

Die Art und Weise, wie man in den Medien und von der Öffentlichkeit gesehen werde, hänge aber nicht nur an sportlichen Erfolgen. "Am Ende des Tages findet man bei jedem Dinge, die man kritisch sehen kann", so Zverev. "Ich denke langfristig wird man mich immer besser kennenlernen und verstehen."

Derweil laufen im Hintergrund die Ermittlungen der ATP zu den Vorwürfen seiner Ex-Freundin Olga Sharypova , die den Tennisstar der physischen und psychischen Gewalt bezichtigte. Zverev wies die Aussagen von Sharypova als "verleumderisch und unwahr" zurück, die Ermittlungen seien daher in seinem Sinne.

In der juristischen Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen Manager Patricio Apey hat sich Zverev bereits im Dezember 2020 auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt.

Zverev: Sportlicher Befreiungsschlag in Monte-Carlo?

Zu wenig für die großen Ambitionen. Immerhin verbesserte sich Zverev durch das Fehlen von Nadal in Miami in der Weltrangliste von Rang vier auf drei

Den sportlichen Befreiungsschlag will er nun in seiner Wahlheimat Monaco schaffen, wo ab 10. April das Sandplatz-Masters von Monte-Carlo steigt.

