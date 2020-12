04/12/2020 AM 10:40

Der Chilene managte Zverev seit dessen 15. Lebensjahr. Die Familie, so berichtet der "Spiegel" weiter, sei von einem fünfjährigen Vertrag ausgegangen.

Apey sieht das anders - und will die Trennung, die die Zverev-Seite im vergangenen Jahr während des Klassikers von Wimbledon bekanntgab, nicht hinnehmen.

"Er hat einen teuren, unnötigen und absolut illegitimen Rechtsstreit gegen meine Firma vom Zaun gebrochen, als er bewusst und unrechtmäßigerweise seinen bis mindestens 2023 gültigen Vertrag gebrochen hat", so Apey.

Nach dem Verständnis des 81-Jährigen laufe der Vertrag erst in drei Jahren aus. Danach, so Apey, kämen fünf Jahre obendrauf, in denen er zwar nicht mehr als Manager agiere, aber noch Provisionszahlungen erhalte.