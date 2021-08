Zverev kritisierte immer wieder die Änderungen des neuen Davis Cup Formats: "Sobald es das alte Format wieder gibt, mit Heimvorteil und einem Duell am Wochenende bin ich dabei", so Zverev.

Bereits im April hatte der 24-Jährige betont, dass sich seine Meinung nicht geändert habe.

Vor zwei Jahren hatte sich eine Investmentfirma um Fußballprofi Gerard Pique die Rechte am Mannschaftswettbewerb gesichert.

Seitdem wird der Davis Cup nicht mehr über die Saison verteilt an Wochenenden mit Heim- und Auswärtsspielen in den jeweiligen Ländern ausgespielt, sondern am Ende der Saison in knapp eineinhalb Wochen.

(SID)

