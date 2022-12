Andrey Rublev setzte als einer von wenigen russischen Topsportlern ein glasklares Zeichen gegen den Krieg

"No war please", schrieb der gebürtige Moskauer Ende Februar, nur wenige Tage nach der Invasion, auf eine TV-Kamera beim ATP-Turnier in Dubai.

"Das war eines der besten Dinge, die ich in diesem Jahr getan habe", sagt Rublev nun im Exklusiv-Interview mit Eurosport. Die Botschaft sei das Bedeutendste gewesen, was er habe tun können.

Am Tag darauf gewann er das Endspiel in Dubai gegen den Tschechen Jiri Vesely . Einer von vier Titeln in diesem Jahr für Rublev, der außerdem in Marseille, Belgrad und Gijón triumphierte.

Bei den ATP Finals in Turin erreichte der Russe das Halbfinale. "Die Unterstützung der Fans dort war für mich etwas ganz Spezielles", so der 25-Jährige, der in dieser Woche beim Diriyah Tennis Cup aufschlägt.

Rublev trifft auf Zverev, Thiem und Medvedev

Rublev trifft bei dem Einladungsturnier in Saudi-Arabien auf namhafte Konkurrenz, so haben unter anderem Alexander Zverev, Dominic Thiem und Daniil Medvedev gemeldet.

Insgesamt sei er "sehr glücklich" und könne sich nicht beschweren. "Ich bin in der Lage, Tennis spielen und zu reisen", so Rublev. "Aber es gibt Tausende, Millionen von Menschen, die leiden. Das ist furchtbar."

