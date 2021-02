"Ich liebe Acapulco, ich habe die vergangenen vier Jahre dort gespielt, aber dieses Jahr ist es nicht möglich. Hoffentlich im Jahr 2022!", so der Spanier.

Bereits am Donnerstag hatte der Mallorquiner für das am Montag beginnende Turnier in Rotterdam abgesagt. Schon vor den Australian Open hatte die Blessur den Weltranglistenzweiten geplagt.

In Melbourne habe er dann in der zweiten Turnierwoche schmerzfrei spielen können, schrieb der 34-Jährige. Dennoch scheiterte er im Viertelfinale am Griechen Stefanos Tsitsipas.

Im Gegensatz zu Nadal wird der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev in Rotterdam mit einer Wild Card an den Start gehen. Nadal könnte in der kommenden Woche seine Weltranglisten-Position zwei an den Russen Daniil Medvedev verlieren, sollte der Australian-Open-Finalist das Endspiel in Rotterdam erreichen.

