Die beiden spielten bereits vor zwei Wochen gegeneinander.

Hanfmann musste sich in Wimbledon bei seinem Hauptfeld-Debüt gegen Vesely in der ersten Runde glatt in drei Sätzen geschlagen geben. Beim mit rund 480.000 Euro dotierten Sandplatzturnier in Schweden verwandelte Hanfmann zum Start nun nach 1:40 Stunden seinen ersten Matchball.

