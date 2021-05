Publiziert 28/05/2021 Am 15:38 GMT

Djokovic hatte mit seinem Viertelfinalsieg am Donnerstag gegen den Argentinier Federico Coria Platz fünf in der "ewigen" Rangliste der ATP für die meisten Siege in der Open Era (ab 1968) übernommen. Das 6:1, 6:0 war sein 952. Erfolg auf der Tour, damit verdrängte er den Argentinier Guillermo Vilas auf Rang sechs.

Angeführt wird das Ranking von Jimmy Connors (USA), der es auf 1274 Siege brachte. Dahinter folgen Roger Federer (Schweiz/1243), Ivan Lendl (USA/1068) und Rafael Nadal (Spanien/1022).

Das könnte Dich auch interessieren: Gojowczyk und Kamke raus: Nur zwei von zwölf DTB-Profis überstehen Quali

French Open French Open ehren Nadal mit Statue - das Netz reagiert gemischt VOR 5 STUNDEN

(SID)

Mischa Zverev exklusiv: Das macht den Draw für Alex kompliziert

French Open Zverev im Losglück: Die Tür zum Finale steht weit offen VOR 6 STUNDEN