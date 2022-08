Fritz meinte damit: Ohne Djokovic sind die Chancen für die anderen größer. Neben seines Scherzes äußerte er seine Sichtweise rund um das Thema Corona und das Nichtantreten von umgeimpften ausländischen Spielern.

"Wir sind im Allgemeinen nicht das COVID-sicherste Land mit unserer Vorgehensweise. Es scheint so, als würde kein Schaden entstehen, wenn man den besten Spieler der Welt bei den US Open spielen lässt", ordnete er die Situation ein und fuhr fort: "Aber gleichzeitig weiß ich nicht, was ich davon halten soll, Ausnahmen nur für eine Person zu machen, weil es sich um diese Person handelt."

Ad

Für seine Aussagen kassierte Fritz in den sozialen Medien Kritik von Djokovic-Anhängern, die er in Form eines Tweets konterte.

US Open Schett: Das unterscheidet Williams von anderen Tennis-Legenden VOR 6 STUNDEN

"Nichts Neues, dass ich verurteilt werde, weil ich einen Witz darüber gemacht habe, dass Novak besser als alle anderen ist", schrieb der 24-Jährige und machte auf ein Problem aufmerksam: "Das Problem mit Presseprotokollen ist, dass es sich nur um Rohtext handelt und die Art und Weise, wie Dinge gesagt werden, nicht klar ist. Was ich scherzhaft sagte, fühlte sich eher wie ein Kompliment an Novak an als alles andere."

Das könnte Dich auch interessieren: Wegen Tsitsipas: Ex-Manager ätzt gegen Zverev

Lokalmatadorin on fire: Raducanu muss die Segel streichen

ATP Cincinnati Alcaraz zieht ins Viertelfinale ein - Raducanu scheidet aus VOR 8 STUNDEN