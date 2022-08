In einem lange ausgeglichenen Match leistete sich Medvedev in der entscheidenden Phase Konzentrationsschwächen. Beim Stand von 3:2 für Tsitsipas im dritten Satz gab der 26-Jährige mit vier Doppelfehlern seinen Aufschlag ab und konnte das Break in der Folge nicht mehr aufholen.

Der lange verletzte Coric zog indes erstmals seit vier Jahren wieder in ein Finale eines ATP-Masters ein.

Ad

Der 25-Jährige, der wegen Schulterproblemen ein Jahr ausgesetzt hatte und nur noch 152. der Weltrangliste ist, hatte auf dem Weg ins Endspiel unter anderem den spanischen Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal ausgeschaltet.

ATP Cincinnati Medvedev weiter in bestechender Form - im Halbfinale wartet Tsitsipas UPDATE GESTERN UM 19:42 UHR

Beim WTA-Turnier in Cincinnati folgte die Französin Caroline Garcia der Tschechin Petra Kvitova ins Finale. Garcia bezwang die Weltranglistensiebte Aryna Sabalenka im Halbfinale 6:2, 4:6, 6:1. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin Kvitova gewann gegen Madison Keys (USA) 6:7 (6:8), 6:4, 6:3.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Schett: "So stehen Nadals Chancen bei den US Open"

(SID)

Wie holt er den denn? Medvedev lässt Fritz verzweifeln

ATP Cincinnati Medvedev weiter in bestechender Form - im Halbfinale wartet Tsitsipas UPDATE GESTERN UM 19:42 UHR