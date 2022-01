Mit dem ATP Cup in Sydney steht das erste Highlight im neuen Tennisjahr an. Vom 1. bis 9. Januar steht das Turnier auf dem Programm

Die Big Three fehlen aus unterschiedlichen Gründen. Rafael Nadal ist positiv auf Corona getestet worden. Roger Federer ist verletzt. Novak Djokovic verzichtet auf seinen Start

Das deutsche Team wird von Olympiasieger Alexander Zverev angeführt. Weitere deutsche Starter sind Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tim Pütz und Kevin Krawietz.

31/12/2021 AM 08:54

Hier gibt es alle Informationen zum ATP Cup 2022 in Sydney.

Sky ist live im TV mit von der Partie und überträgt unter anderem alle Matches der deutschen und österreichischen Mannschaft sowie alle Matches der K.o.-Runde einschließlich des Endspiels am 9. Januar. Übertragungsbeginn ist täglich um 23:30 Uhr und 7:00 Uhr.

Sky zeigt den ATP Cup mit allen wichtigen Partien auch im Livestream bei SkyGo.

Eurosport.de berichtet ausführlich vom ATP Cup in Australien. Hier gibt es alle News und Informationen zum Turnier in Sydney.

Aus jeder Gruppe qualifiziert sich nur der Gruppensieger für die Halbfinals, deren Gewinner schließlich im Endspiel um den Titel kämpfen. Im Vorjahr setzte sich Russland im Finale mit 2:0 gegen Italien durch.

GRUPPE A: Serbien, Norwegen, Chile, Spanien

Ergebnisse

GRUPPE B: Russland, Italien, Österreich, Australien

Ergebnisse

GRUPPE C: Deutschland, Kanada, Großbritannien, USA

Ergebnisse

GRUPPE D: Griechenland, Polen, Argentinien, Georgien

Gelungener Saisoneinstand für Alexander Zverev, Niederlage für das deutsche Team: Trotz eines souveränen Erfolgs des Olympiasiegers im Einzel hat die DTB-Auswahl beim ATP Cup in Sydney gegen Großbritannien 1:2 verloren. Das entscheidende Doppel verlor Zverev an der Seite von Kevin Krawietz gegen Daniel Evans/Jamie Murray 3:6, 4:6. Zuvor hatte Zverev Cameron Norrie 7:6 (7:2), 6:1 bezwungen. | Zum Bericht

Auch ohne den Weltranglistenersten Novak Djokovic ist Serbien mit einem Sieg in den ATP Cup in Sydney gestartet. Der Titelträger von 2020 bezwang zum Auftakt Norwegen 2:1. Derweil unterlagen die Griechen ohne Stefanos Tsitsipas im Einzel zum Start 1:2. Der Weltranglistenvierte verzichtete wegen Ellenbogenproblemen. Das deutsche Team um Alexander Zverev startet am Sonntag gegen Großbritannien. | Zum Bericht