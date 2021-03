Publiziert 11/03/2021 Am 20:30 GMT | Update 11/03/2021 Am 20:58 GMT

Rublev hatte die Runde der letzten Vier kurioserweise erreicht, ohne auch nur einen Ball geschlagen zu haben. Der Titelverteidiger profitierte nach seinem Freilos in der ersten Runde von gleich zwei Aufgaben seiner Kontrahenten. Zunächst sagte Richard Gasquet das Achtelfinale mit Rublev vor Matchbeginn ab, dann trat auch Márton Fucsovics im Viertelfinale nicht gegen den 23-jährigen Russen an.

Für Dominic Thiem ist das frühe Aus in Doha die nächste Enttäuschung im Jahr 2021. Bei den Australian Open in Melbourne war der amtierende US-Open-Champion bereits im Achtelfinale an Grigor Dimitrov gescheitert.

Mehr in Kürze...

