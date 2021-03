Publiziert 15/03/2021 Am 11:16 GMT | Update 15/03/2021 Am 11:16 GMT

In der zweiten Runde trifft Struff auf den an Position drei gesetzten Jungstar Denis Shapovalov (21) aus Kanada.

Den letzten Sieg hatte der Warsteiner Struff Anfang Februar beim ATP Cup gegen den Serben Dusan Lajovic gefeiert. Beim Hartplatzturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der 30-Jährige nun einziger deutscher Starter.

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev tritt in Acapulco/Mexico an. Der Weltranglistensiebte aus Hamburg bekommt es in der Nacht auf Dienstag in der ersten Runde mit dem Spanier Carlos Alcaraz zu tun.

(SID)

