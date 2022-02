Novak Djokovic ist zurück auf der ATP-Tour. Der serbische Superstar bestreitet am Montag um 17:30 Uhr beim ATP-Turnier in Dubai sein erstes Spiel, seitdem ihm von den australischen Behörden nach tagelangem Rechtsstreit das Visum für die Teilnahme an den Australian Open annulliert wurde.

Bei seinem ATP-Comeback in Dubai trifft der 20-malige Grand-Slam-Champion in der ersten Runde auf den Weltranglisten-58. Lorenzo Musetti aus Italien.

Das Duell Novak Djokovic gegen Lorenzo Musetti hier im Liveticker:

INFO - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich willkommen aus Dubai zur Erstrundenpartie zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti. Jonas Klinke tickert das Duell ab 17:30 Uhr für Euch live. Viel Spaß!

