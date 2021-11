Nach Jahren der absoluten Dominanz von Nadal, Federer und Djokovic befindet sich der Sport aktuell in einer Übergangsphase. Während die Titel früher die großen Drei gemeinsam mit Andy Murray und Stan Wawrinka unter sich ausmachten, mangelt es im Teilnehmerfeld der ATP Finals laut Rosset heute an großen Namen.

Der ehemalige Schweizer Topspieler und heutige TV-Experte beklagte gegenüber "RTS" das Teilnehmerfeld: "Die breite Öffentlichkeit will Spieler wie Nadal, Federer, Murray oder Wawrinka sehen. Nicht irgendwelche Jungs, die ihre Plätze durch ATP-250-Turniere bekommen haben."

Ad

Der ehemalige Weltranglisten-Neunte wählt drastische Worte und zeigt sich enttäuscht: "In den letzten Jahren wurde ja in London gespielt - ich kann mich, ehrlich gesagt, nicht erinnern, dort jemals ein so schwaches Feld gesehen zu haben."

ATP Finals Federer-Comeback schon in Melbourne? Das sagt Trainer Ljubicic VOR EINER STUNDE

Ernüchternde Worte des Schweizers, der aktuell für den französischsprachigen Schweizer Rundfunk "RTS" tätig ist. Rosset hofft aber auf Veränderungen im nächsten Jahr.

Rosset: "Zverev müsste nächstes Jahr ein Grand Slam gewinnen"

Auch über die beiden Neulinge Hubert Hurkacz und Casper Ruud kann sich Rosset nicht freuen: "Beide haben bei den Grand Slams nicht brilliert."

Weil es dem 52-Jährigen bei den diesjährigen ATP Finals an großen Stars fehlt, äußert er Hoffnungen auf eine Transformation im nächsten Jahr: "Qualifikation durch Titel bei ATP 250ern, ohne bei Grand-Slam- oder Masters-1000-Turnieren weit gekommen zu sein - es ist wirklich dünn. Wir erleben gerade eine Zeit des Übergangs. Zverev müsste nächstes Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, Tsitsipas wäre auch bereit sich einen Titel zu schnappen. Es würde dem nächsten ATP-Final mehr Ehre machen."

Das könnte Dich auch interessieren: Besondere Rede: Djokovic begeistert die Fans - doch eine Frage bleibt

Erst holprig, dann souverän: Djokovic schlägt Ruud zum Auftakt

Australian Open Wirbel um Kyrgios: Tennis-Star rudert nach Absage-Forderung zurück VOR 2 STUNDEN