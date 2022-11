Ab 21:00 Uhr kommt es im Pala Alpitour zu einem echten Kracher! Mit Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic treffen im zweiten Match der Roten Gruppe zwei frühere Champions aufeinander.

Tsitsipas gewann die ATP Finals 2019, Djokovic siegte beim letzten bedeutenden Turnier des Jahres bereits fünf Mal. Nur noch ein Triumph fehlt dem Belgrader, um mit Rekordchampion Roger Federer gleichzuziehen.

Ad

Trotz einer schweren Saison startet der Weltranglistenachte als Favorit in die Finals in Turin. Die Vorzeichen für das Auftaktmatch stehen gut: Djokovic gewann die vergangenen acht Duelle gegen Tsitsipas.

ATP Finals Mit Weltklasse-Rally zum Auftaktsieg: Rublev ringt Medvedev nieder VOR 3 STUNDEN

Verfolgt das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic hier live im Ticker:

Liveticker: Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic

21:15 Uhr - Tsitsipas - Djokovic 0:1

Das läuft noch nicht nach Wunsch für Tsitsipas. In seinem ersten Spiel macht der Grieche einige schnelle Fehler und sieht sich gleich zwei Breakbällen gegenüber. Und beim zweiten drängt Djokovic seinen Gegner in die Defensive, überlistet ihn cross und holt sich das Break zum 1:0.

Info - Der Countdown läuft

Die Spieler betreten den Platz. Tsitsipas gewinnt den Münzwurf am Netz und entscheidet sich für Aufschlag. Die Einspielphase beginnt.

Info - Rublev schlägt Medvedev

Am Nachmittag hat es in der roten Gruppe bereits einen heißen Fight zwischen Andrey Rublev und Daniil Medvedev gegeben. Und der leichte Außenseiter hatte im russischen Duell die Nase vorne. In drei hart umkämpften Sätzen war Rublev erfolgreich.

Info - Djokovic klarer Favorit gegen Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas schlägt im Pala Alpitour von Turin an Nummer zwei gesetzt auf. Nach einem schwierigen Jahr 2022 ist der fünfmalige Finals-Sieger Novak Djokovic nur an Position sieben gesetzt. Im direkten Vergleich ist der Belgrader dennoch deutlich voraus. Neun der elf Duelle gewann der 21-malige Grand-Slam-Sieger. Die zurückliegenden acht Aufeinandertreffen gewann Djokovic allesamt.

Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic: Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Match in der Roten Gruppe. Favorit Novak Djokovic trifft ab 21:00 Uhr auf Stefanos Tsitsipas. Sebastian Würz sitzt für Euch an den Tasten und wünscht Euch viel Spaß!

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Corretja adelt Djokovic vor Finals: "Eine herausragende Saison"

Mit Weltklasse-Rally zum Auftaktsieg: Rublev ringt Medvedev nieder

ATP Finals Irrer Tiebreak-Krimi: Rublev gewinnt hochklassiges Auftaktmatch VOR 4 STUNDEN