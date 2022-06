Oscar Otte bekommt es im Halbfinale des ATP-Turniers in Halle/Westfalen mit dem Weltranglisten-Ersten Daniil Medvedev aus Russland zu tun.

Auf dem Weg in die Vorschlussrunde war der Deutsche u.a. gegen Nikoloz Basilashvili aus Georgien und den Russen Karen Khachanov erfolgreich.

Medvedev bleibt unabhängig vom Ausgang des Turniers an der Spitze des Rankings. Für Otte sind bei einem Turniersieg sogar die Top 30 drin.

Hier gibt es den Liveticker zum Match zwischen Oscar Otte und Daniil Medvedev in Halle/Westfalen.

15:14 Uhr - Medvedev - Otte - 3:4

Es gab eine kurze Pause. Ein Karabinerhaken am Netz ist aus der Verankerung gerissen worden, und das Netz musste neu gerichtet werden. Aber das Problem ist nun gelöst, und es geht mit Aufschlag Otte weiter. Nach einem Patzer am Netz muss der Kölner über Einstand gehen. Es folgt der Rückhandfehler, und Medvedev hat Breakball. Den wehrt Otte mit einem Ass ab. Es folgen zwei weitere sehr starke Aufschläge zum 4:3.

15:06 Uhr - Medvedev - Otte - 3:3

Otte ist bislang der bei eigenem Aufschlag sicherere Spieler. Medvedev muss mehr kämpfen. Aber in den engeren Phasen dreht der Russe rechtzeitig auf, auch dank eines sehr guten ersten Aufschlags. Der Stand ist damit weiterhin völlig ausgeglichen, nachdem Medvedev jetzt auch ein Aufschlagspiel trotz eines Doppelfehlers relativ klar gewonnen hat.

14:58 Uhr - Medvedev - Otte - 2:2

Medvedev wehrt zwei Breakchancen von Otte mit tollen Aufschlägen ab. Es geht mehrmals über Einstand im Aufschlagspiel des Russen. Otte überlistet seinen Gegner mit einem herausragenden Lob. Aber dann folgt das nächste Ass Medvedevs. Zwar mit Mühe aber letztlich doch gleicht der Favorit zum 2:2 aus.

14:52 Uhr - Medvedev - Otte - 1:2

Wie in weiten Teilen Deutschlands ist auch in Halle der bislang heißeste Tag des Jahres. Es geht also auch darum, sich die Kräfte gut einzuteilen. Das aktuelle Aufschlagspiel dürfte Otte in der Hinsicht gelegen kommen, denn mit vielen freien Punkten über das Service holt er das Spiel zum 2:1.

14:47 Uhr - Medvedev - Otte - 1:1

Mit einem Return genau auf die Linie holt sich Otte zwei Breakchancen. Die erste wehrt Medvedev souverän mit der Vorhand aus dem Halbfeld ab. Bei der zweiten patzt Otte beim Slice. Mit einem Smash verwandelt Medvedev schließlich dann doch seinen ersten Spielball zum 1:1.

14:40 Uhr - Medvedev - Otte - 0:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Otte. Nach einem Doppelfehler des Deutschen steht es 30:30. Aber dann serviert er sehr clever nach Außen, holt sich den Spielball und verwandelt schließlich mit dem Volley am Netz.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen. Sebastian Würz begleitet Euch hier im Liveticker durch das Halbfinale zwischen Oscar Otte und Daniil Medvedev beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen. Um 14:30 Uhr geht es los. Ihr könnt bei Joyn PLUS+ auch im Livestream mit von der Partie sein.

