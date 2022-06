Pütz hatte 2018 in Stuttgart (mit Philipp Petzschner), 2019 in München (mit Frederik Nielsen) und 2021 in Hamburg (mit Venus) triumphiert.

Über die Finalniederlage trösten ihn und Venus insgesamt 69.930 Dollar Preisgeld hinweg.

(SID)

