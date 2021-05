Publiziert 15/05/2021 Am 10:52 GMT

Bereits vor seinem Comeback in Madrid kündigte Thiem an, je nach Verlauf der Wettkämpfe in Madrid und Rom vor den French Open noch bei einem weiteren Turnier anzutreten.

In Madrid erreichte er immerhin das Halbfinale, wo er dem späteren Turniersieger Alexander Zverev unterlag. In Rom war für Thiem allerdings schon nach seinem zweiten Match gegen den Italiener Lorenzo Sonego Endstation.

Die Konkurrenz in Lyon ist hochklassig. Mit dem Argentinier Diego Schwartzman und Madrid-Finalist Matteo Berrettini aus Italien sind zwei weitere Top-Ten-Spieler am Start.

WTA Rom Rückschlag vor French Open: Barty muss in Rom aufgeben VOR 16 STUNDEN

Sofern er rechtzeitig seine Form findet, gehört Thiem bei den French Open zu den Mitfavoriten. Sowohl 2018 als auch 2019 zog er in Roland Garros ins Endspiel ein und musste sich lediglich Sandplatz-König Rafael Nadal aus Spanien geschlagen geben.

Das könnte Dich auch interessieren: Zverevs Siegesserie gerissen: Nadal gelingt Revanche in Rom

Böser Sturz: Nadal sorgt für Schrecksekunde

ATP Rom Thiem scheitert nach epischer Nachtschicht - Fans müssen Stadion verlassen GESTERN AM 01:01