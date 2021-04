Publiziert 03/04/2021 Am 19:06 GMT | Update 03/04/2021 Am 19:07 GMT

Zverev (23), Nummer sieben der Weltrangliste, hatte erst am Freitag eine Wildcard für Marbella angenommen und wäre an der Südküste Spaniens die Nummer eins der Setzliste gewesen.

Auf dem Weg zu den French Open in Paris (ab 23. Mai) sind die drei Sandplatz-Masters in Monte Carlo, Madrid und Rom die wichtigsten Stationen. Auch bei den BMW Open in München (ab 26. April), die Zverev bereits zweimal gewonnen hat, steht die deutsche Nummer eins im Teilnehmerfeld.

Nach dem Turniersieg in Acapulco, seinem ersten in dieser Saison, war Zverev zuletzt beim Hartplatz-Masters in Miami überraschend früh ausgeschieden.

