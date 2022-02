Dabei erwischte der Kanadier auch in Marseille einen guten Start, nahm Rublev gleich zu Beginn der Partie sein Aufschlagsspiel ab und stellte auf 2:0. Rublev ließ sich von seinem holprigen Start nicht aus der Ruhe bringen, kämpfte sich wieder ran und gewann Durchgang eins doch noch mit 7:5.

Im zweiten Satz schien Rublev mit einem Break zum 4:3 bereits die Vorentscheidung geschafft zu haben, ehe Auger-Aliassime beim Stand von 3:5 aus seiner Sicht drei Spiele in Folge gewann und auf 6:5 stellte. Im Anschluss hatte der Kanadier sogar einen Satzball, Rublev wehrte diesen jedoch ab und setzte sich im anschließenden Tiebreak mit 7:6 (4) durch.

Nach dem Aufeinandertreffen in Marseille könnten sich die beiden Kontrahenten schon bald wiedersehen. Rublev als auch Auger-Aliassime sind kommende Woche beim Turnier in Dubai am Start, wo auch Novak Djokovic sein Comeback geben wird.