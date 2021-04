Ende 2020 siegte Sinner beim ATP-250-Turnier in Sofia, im Februar 2021 gewann er das in Melbourne ausgetragene ATP-250-Turnier von Adelaide. Ein ganz großer Erfolg - und damit der Durchbruch - fehlt dem Teenager jetzt noch.

In Miami zeigte der Italiener seine Klasse und schaltete mit Hugo Gaston, Karen Khachanov, Emil Ruusuvuori, Alexander Bublik und Roberto Bautista Agut einige namhafte Spieler aus.

"Von der Grundlinie habe ich entschieden, was passiert. Ich habe in wichtigen Momenten ein paar Fehler gemacht, aber ich habe diktiert. Darüber bin ich glücklich", sagte Sinner nach dem Finale. Durch den Endspieleinzug verbesserte sich der 19-Jährige in der Weltrangliste von Platz 31 auf Rang 22 – die bislang höchste Position in seiner Karriere.

Sinner hat Karriereplan

"Ich kontrolliere alles. Ich weiß, in welcher Position ich bin und wo ich sein werde", machte Sinner deutlich und stellte damit klar, dass er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung ist und einen klaren Karriereplan besitzt.

"Für mich ist Verbesserung die wichtigste Sache. Ich muss mit meinem Team noch darüber reden, warum ich verloren hab, was sie denken und woran wir arbeiten müssen. Ich denke aber, dass ich jeden einzelnen Teil meines Spiels verbessern muss - physisch, mental, einfach alles", gab sich Sinner auch selbstkritisch.

Beim Masters in Monte Carlo (11.-18. April) zählt Sinner nun auch auf Sand zu den Favoriten. Bei den French Open 2020 kam er bis ins Viertelfinale, wo er in drei Sätzen am späteren Turniersieger Rafael Nadal scheiterte.

