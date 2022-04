Allerdings legte der an Nummer sechs gesetzte Norweger gegen Überraschungshalbfinalist Cerúndolo einen Fehlstart hin.

Gleich im ersten Aufschlagspiel kassierte Ruud das frühe Break zum 0:1. Der 23-Jährige erholte sich von jenem frühen Schock jedoch gut und holte sich im Gegenzug sofort das Rebreak zum 1:1.

Im Anschluss servierten beide Spieler jedoch konzentriert und ließen keine Breakchance des jeweils anderen mehr zu - bis zum Stande von 5:4 aus Sicht von Ruud, als Cerúndolo bei eigenem Service Nerven zeigte und sich bei 0:40 mit drei Break- und damit gleichzeitig Satzbällen konfrontiert sah. Ruud ließ sich jene Chance nicht nehmen und verwandelte letztlich seinen zweiten Satzball zum 6:4.

Die Nummer acht der Welt blieb nun am Drücker und schnappte sich in Durchgang zwei das frühe Break zum 3:1. Cerúndolo, seines Zeichens die Nummer 103 im ATP-Ranking, hatte in dieser Phase nur noch wenig entgegenzusetzen und kassierte kurz darauf das nächste Break zum vorentscheidenden 1:5.

Nach 1:35 Stunden verwandelte Ruud schließlich bei eigenem Aufschlag seinen ersten Matchball und brachte damit das erste Masters-Endspiel seiner Karriere unter Dach und Fach. Finalgegner des Norwegers ist entweder Carlos Alcaraz (Spanien) oder Titelverteidiger Hubert Hurkacz (Polen).

