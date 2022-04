"Schon am Freitag hatte ich ein bisschen Probleme mit meinem Aufschlag wegen meinem Bein", sagte Zverev.

Beim Drei-Stunden-Match gegen Jannik Sinner hatte sich der 24-Jährige am rechten Oberschenkel behandeln lassen müssen.

Am Samstag gegen Tsitsipas machte Zverev viele leichte Fehler, vor allem am Netz. Der Deutsche wirkte nicht richtig frei und verlor deshalb nach "nur" 75 Minuten verdient

Gegen den Griechen hat Zverev nun eine Bilanz von 3:7, auf Sand gar 0:3.

Zverev: "Stefanos hat zehnmal besser gespielt"

"Ich denke, ich war ziemlich limitiert in dem, was ich getan habe", sagte Zverev: "Stefanos hat zehnmal besser gespielt als ich, also hat er den Sieg verdient. Mehr kann ich gar nicht sagen."

Generell sei die Woche mit dem Halbfinaleinzug für ihn positiv verlaufen: "Ich habe ein paar gute Matches gespielt", meinte der Deutsche.

Zverev hatte in Monte Carlo die Top-40-Sieger Federico Delbonis (Argentinien), Pablo Carreño Busta (Spanien) und eben Sinner (Italien) geschlagen, ehe ihn Tsitsipas stoppte.

Zverev haderte danach ein bisschen mit seinem Schicksal. "In Miami bin ich krank geworden. Hier habe ich mich leicht verletzt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich die Dinge so ein bisschen meiner Kontrolle entziehen, was ein bisschen nervig ist", meinte er. Der Weltranglisten-Dritte hat nun eine Woche Zeit, um sich auszukurieren, ehe er beim "Heimspiel" in München antreten will.

