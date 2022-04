Es ist das dritte Aufeinandertreffen in der Karriere von Novak Djokovic und Alejandro Davidovich Fokina. Die bisherigen Duelle waren jeweils eine klare Sache für den Serben.

Beim Sandplatz-Masters in Rom siegte der Weltranglisten-Erste deutlich 6:2, 6:1. Wenige Wochen später sah es bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einem 6:3, 6:1-Erfolg nicht viel anders aus.

Die Partie ist die dritte auf dem Centre Court. Mit Spielbeginn ist am Nachmittag gegen 14:30 Uhr zu rechnen - Djokovic hat das dritte Spiel auf dem Platz, wo ab 11:00 Uhr aufgeschlagen wird.

Hier seid Ihr beim Match zwischen Novak Djokovic und Alejandro Davidovich Fokina im Liveticker dabei.

Centre Court: Novak Djokovic (SRB/1) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

INFO - Djokovic der klare Favorit

Die Bilanz spricht für Djokovic. Der Serbe hat beide bisherigen Duelle gegen Davidovich Fokina für sich entschieden. Sowohl bei den Italian Open in Rom als auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio jeweils vergangenes Jahr kam der Spanier nicht einmal in die Nähe eines Satzgewinns.

INFO - Harte Kritik an Djokovic

Der ehemalige Weltranglisten-Erste Marcelo Rios hat vor Beginn des Masters in Monte Carlo Djokovic mit deutlichen Worten kritisiert. Hintergrund ist die Entscheidung des Serben, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen. Rios zeigt dafür wenig Verständnis. "Er ist zu arrogant", sagte der Chilene. Doch dabei ließ es der 46-Jährige nicht bewenden.

INFO - Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zum Zweitrundenmatch zwischen Novak Djokovic und Alejandro Davidovich Fokina beim Masters in Monte Carlo. Spielbeginn ist aller Voraussicht nach am Nachmittag MESZ. Das Match ist die dritte Partie auf dem Centre Court.

