Der Vorjahresfinalist der French Open hatte den am Oberschenkel angeschlagenen Zverev zuvor 6:4, 6:2 bezwungen , es war bereits sein siebter Sieg im zehnten Duell mit dem gebürtigen Hamburger.

Für seinen zweiten Erfolg im Fürstentum kassierte Tsitsipas 836.335 Euro, in der Weltrangliste bleibt er auf Platz fünf.

Ad

Davidovich Fokina (22) hatte nach seinem Überraschungssieg über Novak Djokovic zum ersten Mal überhaupt ein Masters-Halbfinale erreicht, in dem er am Samstag den Bulgaren Grigor Dimitrov mit 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 niederkämpfte.

Billie Jean King Cup Kerber reagiert gefasst auf Pleite: "Kann mir nichts vorwerfen" VOR 8 STUNDEN

Durch den Einzug ins Endspiel springt er im Ranking von Platz 46 auf 27. Auf den ersten Titel seiner Profilaufbahn muss Davidovich Fokina allerdings noch warten.

Tsitsipas würdigt Davidovich Fokina

Im zweiten Satz habe Tsitsipas in manchen Momenten an sich gezweifelt und sich an seinem Gegenüber die Zähne ausgebissen. "Zwischendurch liefen die Dinge nicht so richtig für mich. Aber ich habe weiterhin daran geglaubt, dass ich das zu Ende bringen kann", erklärte er im Anschluss an das Match.

Schlussendlich habe sein großes Selbstvertrauen, welches er in den vergangenen Tagen getankt hatte, den Ausschlag gegeben. "Manchmal zweifelt man an sich selbst, doch es ist immer wichtig, den Kopf oben zu behalten und deinen Job zu machen - dein Bestes zu geben."

Davidovich Fokina hat ihm am Sonntag eigenen Aussagen zufolge alles abverlangt. "Er hat in Momenten gekämpft, in denen ich es mir nicht erwartet habe. Er hat unglaubliche Bälle aus dem Nichts gespielt. Heute war ich aber imstande, dem so gut wie möglich Einhalt zu gebieten", analysierte er das Spielgeschehen. Dem 22-jährigen Spanier prophezeite die Nummer 5 der Welt eine erfolgreiche Zukunft: "Ich bin mir sicher, dass wir noch mehr von ihm sehen werden."

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev akzeptiert Niederlage und beklagt Verletzungspech

(SID)

Matchball als Sinnbild: Tsitsipas zu stark für fehlerbehafteten Zverev

ATP Monte Carlo Zverev akzeptiert Niederlage und beklagt Verletzungspech VOR 17 STUNDEN