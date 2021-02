Dort trifft der Weltranglisten-144. nun auf den an Position drei gesetzten Serben Dusan Lajovic oder Dennis Novak aus Österreich. Am Dienstag hatte Gojowczyk zum Auftakt die deutsche Nummer zwei Struff glatt in zwei Sätzen besiegt.

Das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Singapur findet hingegen ohne deutsche Beteiligung statt. Yannick Hanfmann, der zuletzt bei den Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, verlor das Achtelfinale gegen den an Position sechs gesetzten Moldauer Radu Albot 7:6 (7:2), 6:7 (7:9), 3:6. Hanfmann war in Singapur der einzige deutsche Starter.