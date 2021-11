Mehr als zwei Jahre benötigte Alexander Zverev, um wieder in die Top drei der Tennisweltrangliste zu klettern. Zwar reichte es beim Masters in Paris nicht für den Titel - dazu war Daniil Medvedev im Halbfinale zu stark - dennoch verbessert sich die deutsche Nummer eins um einen Rang nach oben.

Grund dafür war unter anderem die verletzungsbedingte Aufgabe von Stefanos Tsitsipas in der Runde der letzten 32. Dadurch stehen sowohl Zverev als auch der Grieche bei 6540 Punkten. Da der Deutsche bei den großen Turnieren (Grand Slams, Masters und ATP World Tour Finals) insgesamt aber mehr Punkte holte, schob er sich an Tsitsipas vorbei.

Ebenfalls einen Platz nach oben verbesserten sich Andrey Rublev (5.), der in Paris in der zweiten Runde ausgeschieden war, und Senkrechtstarter Hubert Hurkacz (9., Halbfinale). Der Pole stand zu Jahresbeginn noch auf Rang 35. Top-Talent Jannik Sinner verlor dagegen eine Position und ist Zehnter, nachdem er in der Woche zuvor überhaupt erstmals in die Top Ten eingedrungen war.

Rolex Paris Masters

Unangefochtener Erstplatzierter mit 10.940 Punkten bleibt nach seinem Sieg in Paris Novak Djokovic, der damit auch den Rekord für die meisten Wochen als Nummer eins ausbaut (346). Darüber hinaus steht Djokovic auch zum bereits siebten Mal (Rekord!) als Nummer eins am Jahresende fest. Zweiter in der Weltrangliste ist sein Finalgegner Daniil Medvedev (7640 Punkte).

Startfeld für ATP World Tour Finals in Turin steht

Nach dem Masters in Paris steht nun auch das Feld der Spieler fest, die sich für die ATP World Tour Finals in Turin qualifizieren konnten.

Die Top acht des Jahres bilden in absteigender Reihenfolge Djokovic, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Matteo Berrettini, Hurkacz und Casper Ruud.

Sinner und Cameron Norrie sind die ersten Nachrücker. Félix Auger-Aliassime hat nach seinem Zweitrunden-Aus in Paris gegen Dominik Koepfer rechnerisch keine Chance mehr, die Top Ten im "Race to Turin" zu knacken.

