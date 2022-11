Nach seinem Sieg bei den US Open in New York übernahm der 19-Jährige erstmals die Spitze im Ranking. Er ist der bislang jüngste Spieler der ATP-Tour, dem das gelang.

"Das Wichtigste ist, dass man in jedem Match seine beste Leistung zeigt. Oder dass man zumindest versucht, in jedem Match seine beste Leistung zu zeigen", fuhr er fort.

Mit seinem Jahr sei er "sehr zufrieden", so der Iberer. Nach der Saison stehe erst einmal Urlaub und dann die Vorbereitung auf das kommende Jahr an.

Mit 6730 Punkten liegt Alcaraz aktuell 920 Zähler vor seinem Landsmann Rafael Nadal. Dritter des Rankings ist der Russe Daniil Medvedev mit 5655 Punkten.

