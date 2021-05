Publiziert 10/05/2021 Am 15:08 GMT

Wenig später fotografierte er schließlich mit seinem Handy eine Ballmarkierung im Sand - offenbar um zu dokumentieren, wo der Ball gelandet war.

Seine Konzentration war zu diesem Zeitpunkt längst dahin und er fand auch nicht mehr ins Spiel. In gerade einmal 1:18 Stunden verlor der 32-Jährige am Ende deutlich gegen den Italiener.

Nach dem Match legte Paire nach. Angesprochen auf das eingefrorene Ranking infolge der Corona-Krise und sein schlechtes Spiel im letzten Jahr meinte der Franzose: "Wenn man sieht, dass ich in zwei Jahren zwei Spiele gewonnen habe und immer noch die Nummer 35 bin, dann ist das so. Ich nutze das System einfach aus."

"Selbst wenn ich wirklich schlecht spiele, werde ich die Nummer 50 sein. Ich muss nur wieder etwas Spaß auf dem Platz finden, wenn die Pandemie vorbei ist", so Paire.

Benoît Paire für Olympia gesperrt

Seine erneute Niederlage sah der Tennis-Rüpel dann auch nicht sehr eng. "Für mich ist es immer noch ein Spiel. Ich habe getan, was ich konnte. Das Ergebnis ist nicht so wichtig", meinte Paire: "Das Wichtigste ist, auf dem Platz gewesen zu sein und ein paar Bälle geschlagen zu haben." Durch die leeren Stadien fühle es sich ohnehin "ein bisschen wie Training" an.

In den vergangenen Monaten war Paire vor allem durch lustloses Auftreten, Ausraster oder flotte Sprüche aufgefallen. Bei "Instagram" beschwerte sich der Franzose etwa über die Corona-Blase, in der sich Athleten seit vielen Monaten befinden, und nannte die ATP-Tour "langweilig, traurig und lächerlich".

