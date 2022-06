76 Minuten dauerte die Partie, dann war Endstation für Altmaier. Der Deutsche erspielte sich keine Breakchance gegen Bonzi und musste sein Aufschlagspiel in beiden Sätzen jeweils einmal abgeben. Damit war das Aus besiegelt.

Der Weltranglisten-64. war der einzige deutsche Spieler auf der Baleareninsel, dort lief es für ihn deutlich besser als zuvor in der Rasensaison.

Bei den Turnieren in Halle und in Stuttgart war Altmaier bereits in der ersten Runde gescheitert.

In Wimbledon steht der 23-Jährige ab Montag im Hauptfeld.

(SID)

