Der Youngster setzte sich im rein italienischen Endspiel gegen seinen favorisierten Landsmann Matteo Berrettini 7:6 (7:5), 6:2 durch.

In Stockholm krönte Rune unterdessen eine perfekte Woche mit dem Finalsieg (6:4, 6:4) gegen den topgesetzten Griechen Tsitsipas, seines Zeichens die Nummer fünf der Welt.

Dem 19-Jährigen reichte dabei sowohl in Durchgang eins als auch im zweiten Satz ein frühes Break (jeweils zum 2:1) für seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour. Seinen Premierentitel hatte Rune im Mai dieses Jahres in München geholt.

Auf dem Weg zu seinem Triumph in der schwedischen Hauptstadt schaltete der Shootingstar neben Tsitsipas unter anderem Cameron Norrie (Viertelfinale/Großbritannien) und Alex de Minaur (Halbfinale/Australien) aus.

Die Arbeit mit Starcoach Patrick Mouratoglou, einst Erfolgstrainer der jüngst zurückgetretenen US-Ikone Serena Williams, scheint sich somit schon jetzt auszuzahlen. Der Franzose gab vor wenigen Tagen bekannt, das dänische Toptalent bis zum Jahresende zu trainieren . Mouratoglou wird Rune somit auch bei den kommenden Turnieren in Basel, Paris-Bercy sowie bei den Next Gen Finals in Mailand zur Seite stehen.