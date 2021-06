Jungstar Rudi Molleker unterlag dem ehemaligen French-Open-Champion Marin Čilić 5:7, 3:6.

Wegen der Verschiebung der French Open um eine Woche findet das Rasenturnier in Stuttgart parallel zum Klassiker in Paris statt.Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev , in Roland Garros im Halbfinale , musste daher absagen. Hanfmann war in Paris in der ersten Runde gescheitert.