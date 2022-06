Otte, aktuelle Nummer 61 der Welt, hatte bereits Ende April in München das Halbfinale erreicht, unterlag dann aber dem späteren Turniersieger Holger Rune.

Durch seinen Einzug in die Runde der letzten Vier zieht Otte in der kommenden Woche in die Top 50 der Weltrangliste ein - so hoch stand der deutsche Tennis-Profi noch nie.

Es sei ein "cooles Gefühl, quasi fast ganz oben angekommen zu sein. Aber das ist noch lange kein Grund abzuheben", zitierte ihn die "Süddeutsche Zeitung" zuletzt.

(SID)

