Murray hatte auf dem Weg ins Endspiel in der australischen Metropole zum ersten Mal seit seinem letzten Titelgewinn in Belgien vier Matches in Folge gewonnen.

"Das ist ein großer Fortschritt gegenüber allem, was ich im letzten Jahr gemacht habe. Vier Matches in Folge zu gewinnen, und das gegen einige Topspieler", hatte Murray nach dem Halbfinalsieg gegen Reilly Opelka (USA) gesagt.

Ad

Der Schotte hat eine Wildcard für die Australian Open erhalten und trifft in der ersten Runde des Happy Slam auf den Georgier Nikolos Basilaschwili.

Australian Open Becker erklärt Djokovic: “Da kommt ein Serbe und ruiniert die Party” VOR 2 STUNDEN

Riesiges Selbstvertrauen tankte parallel in Adelaide Lokalmatador Thanasi Kokkinakis. Der 25-Jährige siegte in seiner Heimatstadt mit 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:3 gegen den Franzosen Arthur Rinderknech und feierte seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour.

Kokkinakis ist beim ersten Grand Slam des Jahres in Melbourne Auftaktgegner von Qualifikant Yannick Hanfmann.

Das könnte Dich auch interessieren: Becker erklärt Djokovics Unbeliebtheit: "Das ist das Grundproblem"

(SID)

Murray: "Ich werde nicht auf Djokovic eintreten ..."

WTA Sydney French-Open-Siegerin Krejcikova unterliegt im Finale von Sydney VOR 3 STUNDEN