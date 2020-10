Bereits zuvor hatte sich der Grieche häufiger auf Instagram in den Sprachen des jeweiligen Turniers zu Wort gemeldet. In Hamburg lautete seine Botschaft auf Deutsch: "Jeder Schuss ist eine Wahl."

Aktuell rangiert Tsitsipas auf Platz fünf der Weltrangliste - seine höchste Platzierung. Damit hat er sich auch für die ATP Finals in London Mitte November qualifiziert. Bei den French Open 2020 schaffte Tsitsipas mit dem Halbfinaleinzug Historisches - er war der erste Grieche in der Runde der letzten Vier in Roland-Garros. Dort scheiterte er in fünf Sätzen an Novak Djokovic.