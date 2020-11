Nach gerade einmal 68 Minuten war die Sensation perfekt, Lorenzo Sonego warf den haushohen Favoriten Novak Djokovic aus dem Turnier in der Wiener Stadthalle. Aber war es wirklich eine Sensation?

Auf den ersten Blick natürlich schon. Djokovic hatte in diesem Jahr bis dahin 39 Matches bestritten, wovon er nur das Finale bei den French Open gegen Rafael Nadal auf sportlicher Ebene verlor.

GESTERN AM 08:38

Dazu kam das Achtelfinal-Aus bei den US Open gegen Pablo Carreño Busta durch eine Disqualifikation.

Djokovic selbst sorgte nun für Klarheit und erklärte, weshalb er an diesem Tag seine sonst übliche Klasse vermissen ließ.

"Um ehrlich zu sein war ich nicht allzu sehr in der Stimmung, um zu spielen", gestand der 17-fache Grand-Slam-Turniersieger gegenüber Journalisten in Wien. Der Grund: der Tod von Amfilohije Radovic.

Der hohe Geistliche der Serbisch-Orthodoxen Kirche, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, verstarb im Alter von 83 Jahren - und zwar an dem Tag, an dem Djokovic am Abend sein Viertelfinale spielen musste. Der Tennis-Star, der gut mit Radovic bekannt war, hatte schon im Vorfeld der Partie ein Foto des Würdenträgers auf Instagram gepostet und damit sein Mitgefühl ausgedrückt.