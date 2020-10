Djokovic hatte nie zuvor in seiner Karriere weniger Spiele in einem Match über zwei Gewinnsätze geholt als gegen Lucky Loser Sonego.

Der Serbe hatte sich in der Wiener Stadthalle seltsam wenig gegen die Niederlage zur Wehr gesetzt. Sonego war es egal, für ihn war es "der beste Sieg meines Lebens. Novak ist der beste Spieler der Welt, aber heute habe ich so, so gut gespielt", sagte der Weltranglisten-42., der in der Qualifikation ausgeschieden und nur durch die Absage des Argentiniers Diego Schwartzman ins Hauptfeld gerückt war.