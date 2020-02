Rod Laver Arena

Day Session ab 05:00 Uhr MEZ (Finale Herren-Doppel)

Rajeev Ram (USA)/ Joe Salisbury (GBR) [11] - Max Purcell (AUS)/ Luke Saville (AUS) [WC]

Nicht vor 09:30 Uhr MEZ (Herren-Finale)

Dominic Thiem (AUT) [5] - Novak Djokovic (SRB) [2] | Direkt zum Liveticker

Dominic Thiem und Novak Djokovic stehen sich erstmals bei den Australian Open und in einem Grand-Slam-Finale gegenüber. Der Österreicher musste sich bisher in seinen beiden Endspielen in Roland Garros (2018 und 2019) Sandplatzkönig Rafael Nadal geschlagen geben. Diesen schlug Thiem in Melbourne aber schon im Viertelfinale (7:6, 7:6, 4:6, 7:6).

Djokovic hingegen gewann die Australian Open insgesamt sieben Mal, damit ist das australische Major das erfolgreichste Grand-Slam-Turnier für den Serben. Der 32-Jährige stand im Vergleich zu Thiem in diesem Jahr auch deutlich kürzer auf dem Platz. Mit Ausnahme der ersten Runde, als er gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff den dritten Durchgang abgeben musste, verlor Djokovic keinen Satz mehr.

Video - Becker fragt sich vor Finale gegen Djokovic: "Wie fit ist Thiem noch?" 24:26

Der 26-jährige Thiem hielt sich da nicht so schadlos. In der zweiten Runde gegen Alex Bolt musste der Österreicher bereits über fünf Sätze gehen. Drei weitere Male entschied Thiem seine Matches erst nach vier Sätzen (3. Runde gegen Taylor Fritz, Viertelfinale gegen Nadal sowie Halbfinale gegen Alexander Zverev).

Im sogenannten "Head 2 head", also den bisherigen Begegnungen der beiden Spieler, ist Djokovic knapp in Führung. Von zehn Spielen gewann der Serbe bisher sechs. Aus den letzten fünf Matches ging allerdings vier Mal Thiem als Sieger hervor, so auch beim letzten Aufeinandertreffen im vergangenen November. Bei den ATP Finals in London gewann der 26-Jährige 6:7, 6:3, 7:6.

Court 8

Day Session ab 01:00 Uhr MEZ

Aniek Van Koot (NED) - Yui Kamiji (JPN) [2] (Rollstuhl-Finale Damen)

Shingo Kunieda (JPN) [1] - Gordon Reid (GBR) (Rollstuhl-Finale Herren)