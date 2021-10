Dies hatte Dan Andrews, Premierminister des Bundesstaates Victoria, zuletzt mitgeteilt. Dadurch ist etwa der Start von Titelverteidiger und "Impfskeptiker" Novak Djokovic aus Serbien akut gefährdet.

Er schätze Djokovics Einstellung und wolle ebenfalls medizinische Informationen "privat halten", so Medvedev: "Ich habe irgendwann entschieden, meine medizinischen Daten geheim zu halten, es sei denn, es ist offensichtlich."

Wer Anfang des kommenden Jahres in Australien spiele, sei "eindeutig geimpft. Ich bin bereit, in Australien zu spielen, und das ist alles, was ich zu sagen habe."

Djokovic hielt sich am Sonntag zum Thema bedeckt. "Es gibt keine offizielle Mitteilung, und solange das so ist, werde ich nichts mehr dazu sagen", so der Weltranglistenerste. Er werde eine Entscheidung für oder gegen eine Reise treffen, wenn sich der australische Verband geäußert habe.

